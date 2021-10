Ragusa, "Canestrum casei": la ricerca incontra chef e pasticceri ambasciatori del gusto

Un confronto diretto con il mondo della ristorazione, con coloro i quali tutti i giorni si trasformano in ambasciatori veri e propri del territorio e delle sue produzioni. Ed ecco che la ricerca incontra proprio loro, i cuochi, in particolare gli chef ed i pasticceri dell’APCI, l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Iblei facente parte della Federazione Italiana Cuochi. È avvenuto lo scorso 26 ottobre a Ragusa durante un incontro-dibattito nell’ambito di Canestrum casei, uno dei progetti di ricerca finanziati da AGER AGroalimentare E Ricerca, associazione senza fini di lucro formata da un gruppo di Fondazioni di origine bancaria con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica nell’agroalimentare italiano. 15 formaggi del Sud Italia (DOP, IGP e PAT) a forte rischio di estinzione sono i protagonisti del progetto che si sta avvalendo dell’attività di ricerca svolta dall’Università di Catania e dei vari partner, UNIPA, UNIME, AGRISIS Sardegna, Fondazione MEDES, CREA, Fondazione Università di Catanzaro Magna Graecia, Università della Basilicata, e può contare su ricerche decennali a difesa delle produzioni tradizionali/storiche e della cultura casearia dei diversi territori.

Nel corso dell’incontro, alla presenza di una nutrita rappresentanza dell’APCI, il professore Giuseppe Licitra dell’Università di Catania ha illustrato gli obiettivi del progetto evidenziando la necessità di studiare efficaci azioni di marketing e distribuzione su canali commerciali che siano diversi dalle comuni GDO, in particolare ristoranti gourmet, punti vendita specializzati, charming hotel, etc. Utenti questi ad oggi raggiunti da intermediari, raramente in modo diretto dai produttori, con un livello di qualificazione e servizi sui prodotti non sempre adeguati alle esigenze di chi richiede la qualità. Durante la riunione, il prof. Licitra ha altresì illustrato i risultati delle ricerche sinora condotte e messo in evidenza le peculiarità e l’autenticità di questi formaggi ancor oggi prodotti con metodi tradizionali dalle abili mani dei casari, custodi dei territori in cui vengono prodotti.