Catania "riapre" dopo il lockdown meteorologico per l'emergenza pioggia

Nel Catanese il sole fa capolino tra le nuvole e le persone tornano a riempiere le strade, concedendosi anche una colazione all'aperto. I negozi non essenziali sono ancora chiusi, e lo saranno fino alle 14 come da ordinanza precauzionale del sindaco, ma i commercianti già si preparano alla riapertura e, chi lo ha fatto, comincia a togliere le 'protezioni' messe davanti a ingressi e vetrine, come i sacchi di cenere lavica dell'Etna.

E' una Catania che si avvia alla 'riapertura' dopo il lockdown meteorologico imposto per l'emergenza nubifragi che in provincia ha provocato tre vittime. Il pericolo, adesso, potrebbe arrivare da un "colpo di coda" del ciclone Apollo che, tuttavia, si allontana verso il mare aperto.

FOTO ANSA