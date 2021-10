Ragusa, Ibla Classica International: domenica 31 concerto del pianista Ruben Micieli

Il talentuoso artista e fedele amico di Ibla Classica International, Ruben Micieli, sarà in scena al Teatro Perracchio di Ragusa questa domenica 31 ottobre alle ore 18,30 con “Liszt vs Chopin”. La musica torna protagonista grazie alla 17esima stagione concertistica di Ibla Classica International, che propone per il suo secondo appuntamento un intenso concerto al pianoforte, che con le note scritte da grandi compositori come Chopin e Liszt, trasporterà gli affezionati spettatori in un viaggio romantico e senza tempo.

L'ex enfant prodige siciliano, attratto dalla musica fin dall’età di cinque anni, vanta già un percorso ricco e costellato di vari successi. All’età di 13 anni ha iniziato la sua attività concertistica, esibendosi nei teatri di tutta Europa ed ha partecipato a varie rassegne musicali ed a numerosi concorsi nazionali e internazionali, conseguendo numerosissimi premi. Dall'età di 10 anni si esprime anche attraverso la composizione, con brani che riscuotono sempre unanimi consensi di pubblico e critica.

Nato a Ragusa nel 1997, il giovane pianista ha iniziato lo studio del pianoforte con la maestra Javorka Misic’; nel 2006 ha frequentato l’Istituto musicale di Modica e nel 2007, a soli dieci anni, ha conseguito la licenza di teoria e solfeggio con il massimo dei voti sotto la guida della professoressa Giovanna Rizza.

Nel 2015 ha ottenuto il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Mayenne in Francia e al Concorso Pianistico Internazionale ClaMo “Región de Murcia” in Spagna. Ha vinto la 18° edizione del Concorso Val Tidone “Premio Silvio Bengalli” (2° Premio senza 1° Premio). Sempre nel 2015 ha anche vinto il 3° Premio al XXXII Concorso Premio Venezia, il più importante concorso per pianisti italiani. Nel 2016 ha vinto il 1° premio al Concorso Pianistico Leopold Bellan di Parigi ed il terzo premio al Concorso Pianistico di Verona. Nel 2018 ha vinto il secondo premio al Franz Liszt Piano Competition Weimar-Bayreuth, dove gli è stato assegnato anche il premio speciale per la migliore interpretazione della Sonata in si minore di Franz Liszt. Di recente è stato impegnato in una tournée in Germania, Francia e Svizzera.

La stagione concertistica di Ibla Classica International, fondata da Giovanni Cultrera, promossa dall’associazione Agimus, presieduta da Giuseppe Basile, come sempre dà spazio anche ai giovani talenti. Domenica sarà infatti il soprano Giulia Privitera ad aprire l’appuntamento in musica con un programma che guarda alle opere liriche scritte da Bellini, Donizetti, Puccini. La Privitera attualmente frequenta il secondo anno di biennio in pianoforte presso l’istituto musicale Bellini di Catania nella classe del maestro Carmelo Pappalardo. A luglio scorso il suo debutto in un galà lirico con grande successo. La serata sarà presentata da Isabella Papiro.