Maltempo. Sfollati, crolli e paura a Siracusa: per il sindaco il peggio è passato

"La notte è passata tranquilla. Nelle prime ore del giorno è cessata la pioggia, anche se c'è ancora molto vento. Ogni tanto spunta il sole, il peggio sembra passato. Ma restiamo vigili". Francesco Italia, sindaco di Siracusa, tira un sospiro di sollievo. Per tutta la notte insieme ai volontari della Protezione civile è rimasto al lavoro. "Abbiamo vissuto momenti difficili - dice all'Adnkronos -. Un evento che per dimensioni e intensità è stato inedito ed eccezionale: in quattro giorni si è riversata sul territorio tutta l'acqua che cade durante l'intera stagione autunnale". L'uragano Apollo ha colpito anche la sua città. Strade allagate, famiglie isolate, intere zone rimaste senza luce e acqua. "Sono crollati muri e alberi - racconta il sindaco -. Occorre ripristinare l'illuminazione, liberare le strade da fango e detriti per tornare al più presto alla normalità e ripartire lasciandoci tutto questo alle spalle". E poi c'è la conta dei danni. "Ingentissimi - dice -. Le strade provinciali sono tutte franate, serviranno diversi milioni di euro". Solo una perfetta organizzazione del sistema ha scongiurato il peggio. "Abbiamo sfollati e danni, ma fortunatamente nessuna vittima - dice -. Il sistema di Protezione civile coordinato dal prefetto ha funzionato molto bene. Siamo rimasti in contatto h24 per giorni". "Verso le 4 del mattino di ieri quando abbiamo cominciato a capire l'intensità di quello che stava accadendo - racconta ancora - abbiamo presidiato le zone più critiche, chiudendo le strade prima che diventassero impraticabili. Ecco perché non abbiamo visto scene di automobilisti rimasti intrappolati nelle auto travolte dall'acqua. In tutte le zone a rischio esondazione e nelle piane che storicamente si allagano c'era un presidio della polizia municipale, della protezione civile". Intanto anche oggi restano chiuse le scuole, il Parco archeologico e i mercati all'aperto, oltre ai centri commerciali. "Siamo ancora in allerta rossa ed è necessario che in giro ci sia meno gente possibile". Italia non nasconde la propria preoccupazione. Quando sarà passata l'ondata di maltempo occorrerà fare i conti con la ricostruzione. "Per un sindaco vedere la propria città così colpita è molto pesante. Mi chiedo quante risorse saranno necessarie per rimediare ai danni e dove dovrò recuperarle, perché è ovvio che i fondi comunali non bastano. Il presidente della Regione Musumeci mi ha rassicurato: 'Chiederemo ristori dovuti' mi ha detto ieri". Per il primo cittadino, però, "è chiaro che la politica deve cominciare a interrogarsi sul futuro: occorre organizzare le città in modo tale che si possa riuscire a limitare i danni. Serve la messa in sicurezza del territorio e un'attività di infrastrutturazione nuova che prenda in considerazione i cambiamenti climatici con cui ormai dobbiamo imparare a convivere".

(Il Santuario della Madonna delle Lacrime allagato)