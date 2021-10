Inghiottito dall'acqua, a Floridia i funerali di Grassidonio

Senza grande clamore e con grande riservatezza, sono stati celebrati questa mattina in chiesa Madre a Floridia, i funerali di Paolo Claudio Agatino Grassidonio, morto martedì scorso a Gravina di Catania, travolto dalla furia dell'acqua. Il volontario dell'Associazione nazionale carabinieri, che aveva 53 anni, era originario di Floridia, seppur viveva nel Comune della provincia etnea. Sono stati i suoi familiari a scegliere Floridia per le esequie funebri e poi dargli sepoltura nel paese dove vivono i suoi parenti più cari. Grassidonio, aveva 53 anni. Si porta nella tomba il segreto della sua scomparsa. Forse sarebbe sceso dalla sua auto per prestare soccorso, ma è andato incontro ad un crudele destino che gli ha strappato la vita.

Stamane a Floridia ai suoi funerali, oltre ai familiari, parenti e conoscenti anche una delegazione dell'Associazione carabinieri.