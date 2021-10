Augusta non è più isolata dopo il ciclone ma resta una 'città chiusa'

Augusta, città maggiormente colpita dagli effetti del ciclone Apollo nel Siracusano, da stamane non è più isolata. Da alcune ore non piove ed il livello dell'acqua agli ingressi della città si è abbassato. Il sindaco Giuseppe Di Mare ieri sera ha emanato un'ordinanza a tutela dei cittadini che dispone per oggi la chiusura di tutti gli uffici comunali, delle scuole, e delle attività commerciali ad eccezione delle farmacie e degli esercizi di vendita dei prodotti alimentari. Il sindaco ha chiesto ai cittadini di limitare l'uso dell'auto e ha vietato l'uso dei motocicli. Restano in vigore in tutta la provincia le ordinanze sindacali di chiusura dei centri commerciali.