Aumenta l'incidenza del virus in tutte le fasce d'età in particolare sotto i 12 anni. Il 24% dei casi sono tra gli under 20. Friuli con Bolzano e Veneto con più alta incidenza contagi. Trieste a rischio zona gialla. Allarme in Campania: De Luca proroga l'obbligo di mascherina anche all'esterno fino al 31 dicembre. In calo i positivi: oggi sono 4.878 in crescita le vittime: 37 (+4). Tasso di positività in calo all'1,02%.