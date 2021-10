Pallanuoto, l'Ortigia vince di misura fuori casa il derby con la Nuoto Catania

Vince di misura l’Ortigia, in un derby bellissimo e intenso fino alla fine. il match è da subito frizzante e combattuto, con l’Ortigia che si porta avanti dopo pochi secondi con Napolitano, ma Privitera, con due siluri dalla distanza, ribalta il risultato. Francesco Condemi agguanta il pari dopo una bella azione offensiva, quindi Klikovac, al termine di una bellissima azione di Ciccio Cassia, porta avanti i biancoverdi. Ancora Privitera, su uomo in più, chiude il parziale sul 3-3. Nel secondo tempo, l’Ortigia parte molto bene e con una splendida palombella di Gallo, un rigore di Vidovic e un tiro dalla distanza di Rossi si porta sul +3. Gli etnei rispondono con un gran gol dell’ex Tringali, quindi, dopo la bella rete di Cassia, imbeccato da Rossi, replicano ancora con una botta da fuori dello scatenato Privitera. A metà gara è 7-5 Ortigia. Nella terza frazione la partita diventa più fisica e molto più equilibrata: La Rosa porta a -1 i catanesi, ma Cassia allunga ancora; Eskert riduce nuovamente le distanze, ma Gallo rimette i biancoverdi sul +2. Nel quarto parziale, Eskert sfrutta subito l’uomo in più, mentre l’Ortigia spreca qualche opportunità sotto porta, trovando un Caruso sempre reattivo. Rossi riporta a +2 i suoi, poi, dopo i gol di Ferlito e ancora di Rossi, Kacar mette gli etnei a una sola lunghezza di distanza a 0’44 dalla sirena. L’Ortigia, però, tiene in difesa, conquistando tre punti preziosi. Biancoverdi sempre in testa, insieme al Recco.