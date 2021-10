Siracusa, giovane affonda con l'auto in via Ascari: si salva a nuoto

Un giovane si e' messo in salvo dopo essere riuscito ad uscire dalla sua auto, sprofondata in un tratto di strada, in via Ascari, a Siracusa (zona circuito) per poi nuotare fino al punto in cui era possibile toccare coi piedi. Una tragedia sfiorata accaduta nella serata di ieri, a quell'ora l'automobilista, alla guida di un Suv, si sarebbe dovuto recare al lavoro, in una azienda della zona industriale. Quel tratto, pero', da giorni e' stato dichiarato "interdetto alla circolazione" dalla Protezione civile. "Ci ha riferito - dice l'assessore alla Protezione civile di Siracusa, Sergio Imbrò - che non ha visto le transenne, perche' erano state spostate, di certo ha rischiato davvero la vita". Il personale della Protezione civile ed i vigili del fuoco di Siracusa hanno provveduto a rimuovere l'auto da quel tratto. Sempre nella serata di ieri, a Carlentini, nel Siracusano, si e' verificato il crollo di una casa disabitata e le macerie sono finite addosso ad una macchina, per fortuna non c'erano occupanti nel mezzo.