Modica, continuano gli incontri letterari per i 20 anni della Libreria Mondadori

Continuano gli eventi per i ‘20 anni di Mondadori a Modica’, festeggiati lunedì 18 Ottobre. Novembre regala altri tre grandi appuntamenti: Marco Buticchi, Elisabetta Villaggio e Alessandro D'Avenia. Mondadori Bookstore, Fondazione Garibaldi e mediapartener Video Regione, li regala in due location di Modica: l'auditorium di piazza Matteotti e il Teatro Garibaldi.

E sarà proprio il teatro, ad ospitare il 25 Novembre, Alessandro D'Avenia. D'Avenia, scrittore di prestigio, fra i più apprezzati al Mondo, autore anche del best seller "Bianca come il latte, rossa come il sangue", sarà sul palco e racconterà. Ma già il 4 Novembre, il numero uno italiano dei racconti d'avventura, Marco Buticchi, sarà all'auditorium di piazza Matteotti, con la sua ultima fatica: Il mare dei fuochi. Una storia che ha sullo sfondo due tragedie italiane dal mistero fitto e estremo: la strage di Ustica e quella della stazione di Bologna. Pagine nere del Paese, che Buticchi scrosta da dubbi e scardina. Il 13 di Novembre il libro che racconta uno dei miti d'Italia: Paolo Villaggio. Chi l'ha scritto, chi lo racconta sarà a Modica: è la figlia, Elisabetta. Fantozzi dietro le quinte, oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio è il 'memoir' privato di Villaggio personaggio, uomo e padre, raccontato dalla figlia all'auditorium di piazza Matteotti. Vita e carriera di un attore straordinario che ha narrato l'Italiano medio come nessuno mai

13 Novembre, 19.00, Auditorium di piazza Matteotti, ‘Fantozzi dietro le quinte’, di Elisabetta Villaggio. Dialoga con l’autrice, Chiara Scucces. 4 Novembre, ore 19.00, Auditorium di piazza Matteotti, ‘Il mare dei fuochi' di Marco Buticchi. Dialoga con l’autore, Salvatore Cannata. 25 Novembre, 19.00, teatro Garibaldi: Incontro con Alessandro D'Avenia