Misterbianco, interventi di soccorso della Polizia durante il nubifragio

Sono stati numerosi gli interventi degli agenti della Questura di Catania durante il nubifragio che ha flagellato la Sicilia orinetale. In particolare, alle 13.30 di martedì 26, i due componenti di una volante venivano inviati dalla Sala Operativa nella strada sottostante il cavalcavia ubicato tra via Vigo e Corso Marx ove era stata segnalata la presenza di alcune autovetture con dentro gli occupanti e sommerse dalle acque a causa della pioggia torrenziale.

A causa dell’allagamento della strada, i due agenti erano però costretti a lasciare l’auto di servizio nei pressi della rampa di accesso in direzione Misterbianco ed a proseguire a piedi sotto il cavalcavia per raggiungere quattro auto immerse nell’acqua fin sopra i finestrini. Con non poche difficoltà, nonostante fossero trascinati dalla corrente in senso opposto e l’acqua superasse l’altezza della vita, i due riuscivano a raggiungere i primi tre mezzi ed a verificare che non vi era più nessuno. I poliziotti si accorgevano, poi, che la quarta auto aveva gli stop posteriori accesi e tale circostanza li induceva giustamente a pensare che all’interno vi fosse ancora qualcuno in difficoltà. Quindi, lentamente, cercando di vincere la forza della corrente dell’acqua, avanzavano verso il veicolo ove vi era una coppia che tentava di scendere dovendo desistere per l’acqua che era arrivata al livello dei finestrini ed impediva l’apertura degli sportelli. Poiché il livello dell’acqua cresceva sempre più e la corrente provocava lo slittamento dell’auto i poliziotti decidevano di intervenire immediatamente: aggrappandosi alla recinzione zincata a bordo strada per evitare di essere trascinati e si avvicinavano lentamente per soccorrere i coniugi. Quindi, dopo averli raggiunti, li trasportavano uno per volta in un luogo sicuro, mettendoli definitivamente in salvo.