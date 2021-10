Basket, serie C Silver: la Virtus Ragusa batte i Lions Messina e sfonda il muro dei 100 punti

Continua a mietere successi la Virtus Ragusa che in terra peloritana batte i Lions Basket Messina con 20 punti di distacco e superando sul tabellone quota 100. In trasferta la squadra ragusana riesce ad imporsi da subito, procede a passi lunghi e spediti durante tutti i 40 minuti senza mai abbassare la guardia, come dimostrano i parziali. Sotto canestro i rimbalzi iblei schiacciano i messinesi, estremamente colpiti in difesa, e la distanza sul tabellone diventa man mano più pesante.

Con questo successo, la Virtus riesce consolidare il posto in vetta alla classifica del campionato di serie C silver. I ragusani dimostrano carattere e coesione e partita dopo partita acquisiscono un affiatamento e una coordinazione nel gioco frutto di settimane di duri allenamenti.

«Abbiamo fatto una buona partita – commenta a fine match coach Trovato - e abbiamo trovato buoni tiri con percentuali soddisfacenti e quindi posso ritenermi soddisfatto della prestazione dei ragazzi. In queste ultime partite ho potuto constatare un crescendo del livello di gioco, e questa è una cosa importante, ma dobbiamo continuare a lavorare in settimana come fatto finora se non con più intensità per migliorare sempre più le nostre prestazioni in campo»

LIONS BASKET MESSINA – VIRTUS RAGUSA: 65 - 115

Parziali: 19-36; 41-55; 55-84

LIONS BASKET MESSINA

Arto 1, Caroè F. 27, Ponzù 13, Sahin 6, Caroè M. 5, Cutè 3, La Bella 3, Bonanno, Gilotti, Andres 1, Soraci 6, Fernandez

Coach Caroè L.

VIRTUS RAGUSA

Marletta 10, Carnazza 14, Iurato 24, Pettineo 4, Cannizzaro 10, Incremona 5, Smiraglia 7, Cataldi 16, Comitini 7, Bocchieri 12, Occhipinti 2, Girgenti 4.

Coach Trovato

Arbitri: Moschitto – De Giorgio