Anziana uccisa in casa a Milano, rapina finita male: 2 fermati

Sono scattati due fermi per l'omicidio della anziana Fernanda Cocchi a Milano. Il fatto di sangue è avvenuto nella sua casa di via Ponte Seveso giovedì scorso nel capoluogo regionale lombardo. Il caso registra quindi una svolta ed è finita in 2 giorni la fuga dei due presunti assassini della 90enne.La Polizia di Stato di Milano ha sottoposto a fermo del Pubblico ministero due cittadini sudamericani ritenuti responsabili. Gli agenti della Squadra Mobile, nel corso dell'attività investigativa svolta con il supporto della Polizia Scientifica, hanno rintracciato ieri i due uomini, entrambi con precedenti di polizia. Si tratta di un 22enne ecuadoriano e un 44enne peruviano, che risulta aver avuto saltuari contatti con la vittima. I due avrebbero commesso una rapina finita poi in tragedia con la morte della anziana donna. I poliziotti hanno, inoltre, sequestrato ai due fermati alcuni effetti personali di proprietà della donna.Ad intervenire nell' appartamento al primo piano di via Ponte Seveso, 26 giovedì erano stati i vigili del fuoco, che avevano spento un principio di incendio nella camera da letto. Ben presto gli investigatori erano parsi propensi per l'ipotesi dell'omicidio, ritenendo plausibile che la donna avesse subito un forte colpo alla testa, forse sferrato con un ferro da stiro trovato vicino al corpo. L'incendio sarebbe stato appiccato dopo l'omicidio.Le immagini riprese dalle telecamere del palazzo e quelle installate lungo la strada si sono poi rivelate determinanti per l'indagine degli uomini della Omicidi per incastrare l'ecuadoriano 22enne e il peruviano 44enne.