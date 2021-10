Trapani, uccide il convivente: lo aveva annunciato su Facebook

Con due post su Facebook ieri alle 23.36 e alle 23.38, Vanda Grignani, la donna arrestata per l'omicidio del convivente ucciso ieri notte, aveva scritto qualche ora prima del delitto che avrebbe fatto "qualcosa che non avrei mai pensato, vi amo. Perdonatemi". "Scusate vi voglio bene a tutti mi manca la mia famiglia sono sola questo essere mi ha portato all'esasperazione. La polizia e i carabinieri di Trapani sembrano che vadano d'accordo con lui". E ancora: "Ho chiesto aiuto questo mi ha distrutto. La polizia e carabinieri di Trapani difendono lui. Va bene sono stanca. Non ho più niente da perdere perdonatemi".

Quei messaggi, agghiaccianti alla luce di quanto successo, non sono stati presi sul serio dagli amici che li hanno letti e commentati sulla pagina Fb della donna. Qualcuno consigliava a Vanda Grignani, accusata di avere ucciso il compagno Cristian Favara, di "stare tranquilla e che nella vita con rabbia e pensieri strani abbiamo solo da perdere". Altri le suggerivano di riflettere bene: "Non farti fregare dalla rabbia. Devi mantenere la calma e le situazioni si risolveranno". Nessuno ha creduto che la donna potesse passare dalle parole ai fatti. "Vanda cerca di stare calma tutto passa sta tranquilla è solo un brutto momento passerà Dio e la Madonna ti aiuteranno vedrai devi fare morire chi ti fa star così male e fregartene", scriveva ieri sera una persona mentre poche ore dopo si sarebbe consumata la tragedia. La vittima è Cristian Favara ed aveva 45 anni.