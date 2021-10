Guasto a piattaforma dell'Asp di Siracusa, azienda si scusa per i tamponi

La Direzione generale dell'Asp di Siracusa si scusa con i cittadini interessati per possibili momentanei ritardi nella ricezione degli esiti dei tamponi molecolari e delle attestazioni relative alla sorveglianza sanitaria per il Covid-19 a causa di un temporaneo guasto alla piattaforma aziendale al quale si sta ponendo immediato rimedio. Lo riferisce il coordinatore del gruppo Covid dell'Azienda Ugo Mazzilli. Dal pomeriggio di ieri, infatti, è fuori servizio per attività di manutenzione straordinaria l'applicativo aziendale "Portale Sanità". "L'intervento tecnico - spiega il direttore del Sifa Santo Pettignano - si è reso necessario in urgenza a seguito degli eventi meteo catastrofici dei giorni scorsi, con conseguenti blackout e sbalzi di tensione elettrica, che hanno compromesso la funzionalità degli applicativi informatici di gestione dei Pronto Soccorso Aziendali e dell'attività relativa alla sorveglianza sanitaria covid. I tecnici informatici sono al lavoro ininterrottamente al fine di ristabilire la normale operatività del sistema informativo aziendale. La softwarehouse ha comunicato che ritiene di risolvere le principali criticità entro la giornata odierna, salvo ulteriori problematiche al momento non rilevabili".