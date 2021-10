Pride a Palermo, Palazzo Reale coi colori dell'arcobaleno: polemiche Pd con Fi

"Illuminare con i colori dell'arcobaleno il Palazzo dei Normanni e poi non fare nulla di concreto per sostenere norme sulla parità dei diritti e contro le discriminazioni di genere, è un'ipocrisia". Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd. Ieri in occasione del Palermo Pride, Forza Italia ha diffuso una nota facendo sapere di avere promosso l'illuminaziome del Parlamento regionale con i colori dell'arcobaleno. "Una nota con la quale si tenta di rabbonire i movimenti con luci colorate - aggiunge Cracolici - ma poi puntualizza che 'non si vuole entrare nel merito del ddl Zan'".