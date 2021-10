Il Palermo fermato dall'Avellino sull' 1 -1: Il Messina supera il Campobasso

Palermo e Avellino chiudono sull'1-1 al "Barbera" al termine di un match intenso e combattuto tra due squadre he confermano di poter ambire a un torneo di alta classifica. Clima da grande match al "Barbera" con i tifosi che si fanno sentire e fanno la propria parte. Dopo un'iniziale fase di studio il Palermo passa in vantaggio al 14': angolo di Dall'Oglio e stacco di testa vincente di Lancini. L'Avellino reagisce e si rende pericoloso al 25' con un tiro a giro di Di Gaudio che Pelagotti respinge. Il palermitano in maglia bianconere sci prova anche al 29' su assist di Kanoute ma Pelagotti si oppone. Dall'altra parte Silipo sfiora il raddoppio su calcio di punizione, palla destinata all'angolino che Forte respinge in angolo. Al 37' la piu' ghiotta occasione per l'Avellino, sempre con Di Gaudio che colpisce il pallone di testa in mezzo all'area che si stampa sul palo interno e poi viene bloccato sulla linea da Pelagotti.Nella ripresa al 13' il Palermo resta in dieci per l'espulsione di Doda, al secondo giallo dopo un fallo su Kanoute. Al 15' punizione di Matera e grande intervento di Pelagotti in angolo. Al 20' si ristabilisce la parita' numerica per l'espulsione di Rizzo dopo un fallo su Valente. Al 28' Mignanelli impegna Pelagotti che respinge corto si avventa D'Angelo che colpisce il palo ma c'era fallo sul portiere. Al 32' l'Avellino pareggia su calcio di rigore trasformato da Tito e concesso per un dubbio intervento di Peretti su Plescia.

IL MESSINA REGOLA IL CAMPOBASSO

Il Messina torna alla vittoria battendo un arcigno Campobasso. Il finale è di 2 - 0 per i peloritani. Al 34′ il Messina si ritrova in vantaggio alla prima vera azione della partita: mischia in area avversaria con il portiere Raccichini che cincischia ed è abile ad approfittarne il bomber Adorante che mette dentro la palla dell’1-0.

Il Campobasso tenta di reagire e si espone alle ripartenze dei padroni di casa. Al 44′ raddoppio del Messina: galoppata di Morelli sulla fascia e cross in mezzo all’area per l’accorrente Adorante che svirgola la sfera servendo involontariamente il compagno Goncalves che, al volo, mette alle spalle di Raccichini per il 2-0.

I RISULTATI DELLA 12^ GIORNATA - 31/10

Bari - Catanzaro 2-1

Catania - Vibonese rinviata

Latina - Fidelis Andria 1-0

Messina Acr - Campobasso 2-0

Monopoli - Monterosi 2-0

Paganese - V. Francavilla 2-1

Palermo - Avellino 1-1

Picerno - Foggia 1-1

Taranto - Potenza 2-1

urris - Juve Stabia 2-1

CLASSIFICA: Bari 27 punti; Monopoli 22; Catanzaro, Palermo, Taranto 20; Turris 19; Foggia 18; Avellino, Virtus Francavilla, Paganese 17; Picerno 16; Catania, Campobasso 15; Juve Stabia 14; Monterosi 13; Acr Messina 12; Latina 11; Potenza 10; Fidelis Andria 9; Vibonese 8. Catania e Vibonese una gara in meno