Basket di serie B, la Virtus Kleb Ragusa batte la Del Fes Avellino con una grande prova

La Virtus Kleb Ragusa, con una prova corale, vince con la Del Fes Avellino e festeggia nel migliore dei modi il ritorno al PalaPadua. La partita, in equilibrio nel primo tempo, viene indirizzata dalla squadra iblea al rientro dalla pausa lunga con un parziale di 34-14. Siciliani che tengono botta nell’ultimo quarto e conquistano i 2 punti in palio.

«È stata una grande prova della squadra - ha dichiarato a fine match coach Antonio Bocchino - che ha portato ad una vittoria corale. Avevo chiesto in settimana un grande sacrificio ai miei e loro hanno risposto sul campo. Avellino nei primi due quarti ci ha messo in difficoltà con un gioco veloce e dinamico ma noi siamo stati bravi ad attutire il colpo e rispondere in maniera lucida. Come dico sempre, adesso resettare. Il pensiero va già al prossimo incontro: si gioca a Sant’Antimo».

VIRTUS KLEB RAGUSA – DEL FES AVELLINO:

Parziali: 19-23; 39-37; 73-51

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 8, Rotondo 18, Da Campo 17, Simon, Mirabella, Festinese, Sorrentino 29, Salafia 1, Canzonieri 10, Picarelli 6, Ianelli 6

Coach Bocchino

DEL FES AVELLINO

Basile 9, Venga, Marra 21, Cepik, De Lucia ne, D’Andrea 9, Agbogan 8, Mavric 16, Ense, Spizzichini 8

Coach Robustelli

Arbitri: Giordano - Licari