Coppa Italia: al Modica il primo round della stracittadina con il Frigintini: finisce 2 a 1

Modica Calcio 2

Frigintini 1

Marcatori: pt 14' Modica, 18' Drago, st 24' Cavallo.

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Butera, Pitino (12' st Gatto), Basile, Toscano, Novello, Peluso (22' st Cavallo), Drago (42 st Falla), Pellegrino, Tripoli (12' st Kebbeh). A disp: Vindigni, Manenti, Blando, Puccia, Abbate. All. Giancarlo Betta.

Frigintini: La Licata, Arrabito, Corallo, Drago, Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Militello (27' st Gugliotta), Modica (48' pt Milana), Noukri (37' st Iemmolo), Occhipinti (30' st Calabrese). A disp: Giannì, Assenza, Savarino, Buscema, Novembre. All. Stefano Di Rosa.

Arbitro: Antonio Gabriel Haba di Caltanissetta.

Assistenti: Diego Pernicone di Catania e Manuele Finocchiaro di Acireale.

Il Modica Calcio vince il primo round del derby della Contea disputato oggi pomeriggio al “Vincenzo Barone” e valido per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Un risultato giusto, che lascia aperto il discorso qualificazione, tra i rossoblù di Giancarlo Betta e quelli di Stefano Di Rosa.

Il Modica, infatti, ha marcato una netta supremazia territoriale soprattutto nella seconda frazione di gioco, ma il Frigintini si è difeso bene grazie a una difesa arcigna imperniata sul veterano ed ex di turno Gigi Pianese.

Il Modica parte bene attacca con continuità, ma senza creare problemi alla porta di La Licata, e al primo affondo il Frigintini passa in vantaggio. È il 14' Basile tocca all'indietro per Incatasciato che controlla male, ma riesce a servire sulla destra Toscano che attaccato da Noukri (altro ex di turno insieme a Gugliotta, Arrabito, Giannì, Assenza e Iemmolo) perde palla. Il numero dieci ospite entra in area dal lato corto e crossa basso sul secondo palo, dove Modica deve solo spingere la palla in rete per il vantaggio della formazione ospite.

Il Modica non si abbatte e 4' dopo ristabilisce la parità. Angolo dalla destra di Butera e stacco aereo di Drago che gonfia la rete di La Licata per l' 1 – 1.

Al 20' il Modica perde palla a centrocampo permettendo la ripartenza al Frigintini che va al tiro con Sangiorgio con Incatasciato che in tuffo para con sicurezza.

Al 26' Peluso vede il movimento di Tripoli e lo serve sulla corsa, l'attaccante rossoblu va al tiro che risulta debole e centrale e non impensierisce La Licata che para facilmente.

Al 44' Peluso conquista palla sulla trequarti ospite, avanza fino al limite e lascia partire un tiro insidioso che La Licata respinge in tuffo a pugni chiusi.

Si va così al riposo con il risultato in parità.

Nella ripresa il Modica pressa maggiormente e costringe nella propria meta campo il Frigintini.

Al 6' Musso “imbuca” per Peluso che va al tiro in diagonale deviato in angolo da La Licata.

Al 24' arriva il vantaggio dei padroni di casa. Musso servito da Gatto con il piattone serve Cavallo che entra in area e batte La Licata con un bel diagonale.

Al 30' punizione dalla destra di Gatto, Kebbeh stacca di testa, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa, la sfera arriva a Toscano che preso di sorpresa riesce a colpire d'istinto di testa, ma non inquadra la porta.

Al 39' su rilancio di Incatasciato, Kebbeh “spizza” per Drago che va via in velocità, entra in area ed è atterrato da La Licata, la sfera arriva a Cavallo che a porta sguarnita calcia di poco alto sulla traversa. Nell'occasione il portiere frigintinese resta contuso alla testa e subito dopo il fischio finale viene portato in ambulanza al “Maggiore” per degli accertamenti.

Poi dopo 5' di recupero l'arbitro decreta la fine con il passaggio del turno che si giocherà domenica prossima nel return match in programma alle 15 al “Pietro Scollo”.