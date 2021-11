Fiaccolata per Claudio ucciso a Barletta: "E' figlio di tutti"

"Nessuno ha il diritto di togliere la vita a qualcuno. Nessuno ha il diritto di strappare un figlio ai propri genitori e alla sua famiglia. Claudio sicuramente ora sarai in un mondo migliore, la tua voglia di vivere e il tuo sorriso rimarranno per sempre nei nostri cuori". C'erano queste parole e una foto di Claudio Lasala sorridente sullo striscione che guidava la fiaccolata nel centro storico di Barletta organizzata stasera dopo l'omicidio del 24enne accoltellato la notte tra venerdì e sabato all'uscita di un bar. Tra gli altri striscioni, anche "Claudio è figlio di tutti" e "Quando spegnete il sorriso di una persona ricordatevi di vergognarvi". Il corteo è passato anche davanti al locale, posto sotto sequestro, dove è nata la lite fra la vittima e un gruppo di ragazzi. A guidare la fiaccolata c'erano i fratelli di Claudio e uno zio, commossi ma forti della partecipazione di tantissime persone, oltre un migliaio, tra cui tanti ragazzi e famiglie. Non solo gli amici di Claudio ma anche tanti suoi coetanei che hanno accolto l'appello di familiari e organizzatori. "Tutte queste persone ci danno forza - ha detto Antonio Lasala - e il fatto che ci siano dimostra chi fosse mio fratello: è importantissimo che ci sia tanta gente perché noi speriamo che quello che è successo a Claudio non si ripeta". "Questa città ha bisogno di un segnale - ha aggiunto la zia Annamaria - si deve svegliare perché è caduta nel degrado e quello che è successo a mio nipote che è un figlio, un fratello, un amico, non può succedere ad altri ragazzi. I nostri figli devono poter uscire la sera ed essere tranquilli, non devono assolutamente essere preda di gente così cattiva e malvagia, perché la violenza non porta a niente". Claudio, pochi giorni fa, aveva partecipato a un concorso per allievi nella Guardia di finanza. "Mio nipote - ha concluso la donna - era un ragazzo eccezionale e si sono spezzati tuti i sogni della sua vita. Ci auguriamo che venga fatta giustizia e soprattutto che qualcosa cambi in questa nostra città".