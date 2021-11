Scintille tra Johnson e Macron sulla guerra della pesca a Londra

Sono sempre più agitate le acque nel canale della Manica, dove Francia e Germania si scontrano nella cosiddetta guerra delle capesante. Non è servito ad appianare le "importanti tensioni" tra le due sponde nemmeno l'atteso bilaterale a margine del G20 di Roma tra il presidente Emmanuel Macron e il premier Boris Johnson, il primo di persona dopo settimane di botta e risposta dai toni crescenti sulla pesca, ma anche sull'accordo Aukus e sui migranti che da Calais tentano di raggiungere le coste britanniche. Alla fine della giornata le rispettive posizioni restano immutate. Macron vuole che Londra metta in atto l'accordo sul post-Brexit, sul protocollo nord-irlandese ma soprattutto sul numero delle licenze britanniche concesse ai pescatori francesi dopo il divorzio dall'Ue. Pena ritorsioni su imbarcazioni e prodotti della pesca che scatteranno martedì 2 novembre, se non ci sarà un accordo in extremis. Dal canto suo, Johnson invita Parigi "ad abbassare i toni" e a "ritirare le minacce" su misure che Londra giudica ingiustificate. La giornata alla Nuvola sembrava invece iniziata con toni più concilianti. Dopo 30 minuti di colloquio tra i due, fonti dell'Eliseo avevano parlato di un'intesa per "lavorare insieme nei prossimi giorni a una de-escalation" sulla questione ormai arrivata fino al blocco di due pescherecci britannici in acque francesi da una parte, e alla convocazione dell'ambasciatrice di Francia a Londra dall'altra. Ma a stretto giro è arrivata la frenata di Downing Street: "Sta alla Francia decidere se intenda fare un passo indietro dalle minacce di violazione dell'accordo avanzate in questi giorni", ha reso noto una portavoce, lasciando intendere che in caso contrario il Regno Unito si riserva di attuare contro-rappresaglie, già evocate nei giorni scorsi, incluso un ricorso formale di fronte all'Ue, previsto dall'accordo commerciale raggiunto a suo tempo con Bruxelles in caso di presunte violazioni dell'intesa. Insomma, tutt'altro che una de-escalation, piuttosto un nulla di fatto che ha poi preso corpo nelle rispettive conferenze finali di Johnson e Macron al G20, dove i giornalisti volevano capire cosa fosse andato storto. "La nostra posizione non cambia", ha tagliato corto BoJo rispondendo a una domanda in merito, e dicendosi tuttavia "perplesso" sui contenuti di una lettera del premier francese Jean Castex alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen - filtrata sui media - in cui avrebbe in sostanza invitato Bruxelles a usare la disputa sulla pesca per di fatto "punire" Londra per aver lasciato l'Unione. Nella sala stampa accanto, intanto, Macron ribadiva: "Io non voglio un'escalation, io voglio un'intesa perché le sanzioni non portano nulla ai nostri pescatori. Ma siamo seri: ora la palla è nel campo britannico, se non faranno mosse evidenti per rispettare l'accordo sulla Brexit, le misure di ritorsione saranno confermate". Altre 24 ore per negoziare, poi la crisi rischia di inabissarsi.