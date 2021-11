Rosolini, 8 new entry: Corrado Sortino in pole per la presidenza dell'Aula

Dal giorno della sua elezioni non s'è fermato un solo attimo, ma è nelle corde di Giovanni Spadola, da una settimana sindaco di Rosolini, a non mollare. E' vero che è stata una settimana di 'passione', con l'emergenza maltempo in primo luogo, ma si è subito occupato del decoro urbano, di rendere fruibile il cimitero, portando acqua e luce, di organizzare il trasporto degli anziani, disabili e soggetti che vivono da soli al camposanto, ed ha gù una giunta operativa che ha già giurato. Mercoledì procederà alla distribuzione delle deleghe. Lui resta indiscusso leader del Movimento 'Giovani Rosolinesi' anche se nelle prossime settimane dovrà delegare Corrado Sortino a strutturare ancora di più il Movimento, il partito più votato della coalizione che lo ha portato nel gradino più alto della città.

Una cosa è certa: Spadola ha una maggioranza blindata. Dieci consiglieri, con 8 new entry e due consiglieri che hanno la loro esperienza politica: Pippo Gambuzza, già consigliere dal 2008 al 2013 e Lorena Gerratana, entrambi di Insieme per Rosolini, già vice presidente dell'aula con l'amministrazione di Pippo Incatasciato. Secondo indiscrezioni, dovrebbe essere lei la capogruppo del Movimento, considerando che Luigi Fratantonio è assessore e vice sindaco della giunta Spadola e non nasconde ambizioni politiche per il futuro. Non si conoscono ancora le reali intenzioni di Fratantonio che dovrebbe cedere il suo posto in consiglio comunale alla prima dei non eletti, Luigia Di Stefano.Quattro i volti noti delle forze di opposizione: Tino Di Rosolini, sconfitto al ballottaggio del 24 e 25 ottobre, Corrado Roccasalvo, Piergiorgio Gerratana e Carmelo Modica

In casa 'Giovani Rosolinesi', la nomina del capogruppo è tutta da decidere. Sarà Giovanni Spadola dopo avere ascoltato il suo staff a indicare il nome. E' invece scontata la presidenza del consiglio comunale a Corrado Sortino, con il via libera incondizionato dei due partiti di maggioranza. C'è anche l'apertura dei gruppi che sostengono l'amministrazione Spadola alle opposizioni. Secondo indiscrezioni, i 10 consiglieri di Giovani Rosolinesi e di Insieme per Rosolini farebbero convogliare i propri voti su Marta Di Grande, la più votata di 'Mente e Cuore', offrendole la vice presidenza dell'aula. Più politico, invece il discorso avviato con Piergiorgio Gerratana, ex assessore regionale del Pd e già presidente del Consiglio comunale, sul quale la maggioranza gli riconosce 'equilibrio'. L'amministrazione Spadola non vuole ripetere l'errore di tre anni fa, lasciando all'asciutto l'opposizione fin dalle prime battute. Non è una regola, ma una prassi di stile, concedere la vice presidenza all'opposizione, anche nel segno della pacificazione politica di Rosolini, come chiesto da più parti, non ultimo Don Luigi nel giorno dell'insediamento del sindaco. Fra tre settimane dovrebbero prestare giuramento i nuovi 16 consiglieri comunali. Sarà Corrado Roccasalvo di 'Primavera Rosolinese', 'mister preferenze', forte dei suoi 497 voti, a presiedere l'Aula con all'ordine del giorno l'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale.

C.I.