Santa Croce, elezioni amministrative: il PD "lancia" Allù candidato sindaco

Prime iniziative a Santa Croce Camerina in vista delle elezioni amministrative. A muovere il panorama politico locale è il Partito Democratico. Il direttivo dei Dem, infatti - come afferma una nota - riunitosi alla presenza del segretario provinciale, Lino Giaquinta, e del parlamentare regionale, Nello Di Pasquale, ha deciso di muovere un passo determinante in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera 2022.

Il Partito ha deliberato di offrire alla città un suo candidato che non vuole imporre ma che, al contrario, sarà disponibile al confronto con eventuali alleati. Si tratta del dottor Giansalvo Allù, iscritto al partito fin dalla sua costituzione". "Riteniamo - conclude la nota del PD - abbia esperienza, preparazione e sicuramente determinazione per guidarci in questa nuova esperienza elettorale ed amministrativa".