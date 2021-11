Allagamenti all'ospedale Garibaldi di Catania, un'indagine del Comune

"L'Amministrazione Pogliese ha disposto un'indagine conoscitiva per verificare cosa abbia provocato il riflusso dell'acqua in direzione dell'ospedale. In particolare, è stato chiesto di accertare se vi siano stati interventi edilizi che abbiano ostruito la canalizzazione delle acque nel fiume Acquicella e se gli stessi siano stati eventualmente realizzati in base a regolari autorizzazioni e in conformità ad esse". Lo afferma in una nota l'assessore comunale con delega all'Urbanistica Enrico Trantino, in relazione all'interrogazione presentata da consiglieri comunali di Catania sugli allagamenti verificatisi al Garibaldi-Nesima a seguito dell'alluvione dei giorni scorsi. "Informeremo gli organi competenti e la città - conclude la nota - dell'esito di questi approfondimenti".