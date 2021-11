Siracusa, sequestrati 350 metri di rete da pesca nell'area del Plemmirio

Una motovedetta della Capitaneria di Porto di Siracusa ha bloccato due pescatori di frodo. Stamane, alle prime luci dell'alba, ha intercettato nella zona “B” dell’AMP del Plemmirio un natante da diporto le cui persone a bordo erano intente a salpare una rete da posta fissa.

I militari della Guardia Costiera, dopo aver individuato i responsabili, hanno proceduto al sequestro di una rete da posta di circa 350 metri, illecitamente posizionata all’interno dell’Area Marina Protetta in violazione delle norme vigenti in materia di tutela ambientale della riserva.

Il personale della motovedetta ha quindi elevato verbale di constatazione e contestazione di illecito amministrativo per attività di pesca professionale in AMP del Plemmirio nei confronti di diportisti a bordo della barca intercettata in attività, attraverso l’utilizzo di rete da posta, sottoposta successivamente a sequestro amministrativo.

Poco dopo, la stessa unità navale rinveniva, in altra zona dell’AMP, ulteriori 80 metri di rete da posta; l’attrezzo da pesca, con non poche difficoltà, veniva recuperato e sottoposto a sequestro amministrativo, mentre ignoti rimanevano i responsabili di tale illecita condotta.