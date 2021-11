Protezione civile a Siracusa, 51 volontari a lavoro pure ad Agnone Bagni

Maltempo: Protezione civile ancora al lavoro a Siracusa In azione 51 volontari e 14 automezzi con idrovore (ANSA) - PALERMO, 01 NOV - Prosegue anche oggi l'attività di smaltimento delle acque piovane ristagnanti in alcune aree del siracusano colpite dal ciclone che ha investito nei giorni scorsi la Sicilia orientale. In questo momento 51 volontari del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana sono al lavoro con 14 automezzi dotati di idrovora nel capoluogo aretuseo e ad Agnone bagni. Le organizzazioni di volontariato impegnate sono della provincia di Siracusa ed Enna.