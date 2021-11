I 7 milioni di debiti di Avola per la Circonvallazione: è scontro tra sindaco e Pd

E' scontro aperto tra la segreteria provinciale del Pd di Siracusa ed il sindaco di Avola, Luca Cannata, leader indiscusso di Fratelli d'Italia nel siracusano. Salvo Adorno, segretario Dem, con una nota accusa il primo cittadino di avere utilizzato in Aula, la parola 'banditi': "Le recenti esternazioni nel Consiglio Comunale del 25 ottobre del sindaco di Avola Cannata sono gravissime sul piano morale e politico. Ripetere con insistenza la parola “banditi” per qualificare chi esprime opinioni politiche diverse dalle proprie e accompagnarla con minacce - afferma Adorno - rivendicando sentimenti di rappresaglia e di vendetta, non appartiene alla grammatica della democrazia. Questa si fonda sul confronto civile, sulla dialettica maggioranza-opposizione, basata sulla critica e sulla proposta. Il tono risentito e minaccioso, espresso con frasi allusive, in un contesto, quello istituzionale del Consiglio Comunale, getta discredito sulle Istituzioni poste a garanzia della volontà popolare".

Immediata la replica di Luca Cannata: “Il segretario provinciale del Pd è stupito perché ho usato la parola “banditi” in Consiglio comunale, ma non dice una parola sul debito da 7 milioni di euro che il Comune di Avola si trova ad affrontare e sta pagando per negligenza degli amministratori e funzionari che hanno realizzato male in modo consapevole la circonvallazione”. “Ho chiesto una commissione consiliare d’inchiesta - aggiunge il sindaco - per fare luce sulle responsabilità di chi ha fatto danni alla città e anche l’unico consigliere presente eletto nel Pd e adesso passato in Italia Viva si è detto concorde con la mia proposta. Dunque Adorno di cosa si preoccupa? Come vuole definire chi ha fatto scientemente danni a una comunità? Noi non pretendiamo di portare avanti atti giudiziari perché sappiamo essere andati in prescrizione, visto che si parla di un’opera degli anni 90, ma vogliamo che almeno si dica la verità e qualcuno provi un po’ di vergogna. Un’operazione verità che nulla a che vedere quindi con la dialettica in Consiglio comunale, ma che necessita di studio degli atti e non di post allusivi. “Adorno non abbia paura - dice Cannata- alcuni nomi appartenenti alla categoria dei banditi potrebbero anche essere del Partito che dirige ma in ogni caso dovrebbe pretendere la verità. O non è così?”