Pachino, maldipancia nella maggioranza: c'è già la prima interrogazione

Non c'è ancora il consiglio comunale insediato ed a Pachino, parte la prima interrogazione. A proporla è un consigliere di maggioranza, Angelo Pantoni, leader di UniAmo Pachino, che chiede all'amministrazione di velocizzare la questione sui fondi regionali con forme di democrazia partecipata.

"Pachino - dice Pantoni - non può permettersi di perdere neppure un centesimo di fondi provenienti dalla Regione Siciliana. E invece, se non si procederà in maniera veloce e nel pieno rispetto delle norme, una somma che potrebbe servire a finanziare un’opera o un servizio di grande utilità per i pachinesi, andrà irrimediabilmente persa".

Il segnale che c'è maldipancia nella coalizione che ha vinto le elezioni, portando Carmela Petralito a sindaca, è evidente. Non c'è accordo di massima nei tre partiti più quotati, Fratelli d'Italia, CambiaMenti e Diventeràbellissima su alcuni nodi da sciogliere. Secondo indiscrezioni ad alzare l'asticella della contesa, sarebbe Fdi che rivendica la presidenza del Consiglio da affidare a Sebastiano Gabeli. Ma a blindare la presidenza dell'Aula è CambiaMenti che intende piazzare Franco Ristuccia. Non meno complicata la situazione in Diventeràbellissima, con Ninni Nicastro che non intende fare passi indietro. I rapporti tra Nicastro ed il vice sindaco Alfredo Spiraglia sono tesi. I due sono amici fin dall'infanzia e sulla presidenza sembra che Nicastro ne faccia una questione di principio. Una matassa intricata che tocca alla sindaca, con la sua autorevolezza, di panare. Pachino ha bisogno di un governo stabile e non di incursioni dei 'noti guastatori' che intendono ricreare il caos, come se i due anni e mezzo di commissariamento per mafia non fossero bastati.

Tornando all'interrogazione Pantoni dice: "Con la vittoria e l’insediamento dell’amministrazione Petralito, a cui abbiamo contribuito, vogliamo lasciarci definitivamente alle spalle un periodo drammatico per la città di Pachino. Due anni e mezzo in cui i cittadini non hanno avuto voce in capitolo e , nei fatti, sono stati esclusi dalla vita amministrativa dell’Ente. Questa grave carenza è presto dimostrata dall’atteggiamento del nostro Comune verso le direttive della Regione Siciliana sull’utilizzo dei fondi regionali con forme di democrazia partecipata. Si tratta ,ogni anno, di ingenti somme di denaro (addirittura il 2% delle entrate provenienti dalla regione) da spendere per la collettività e coinvolgendo direttamente la cittadinanza, attraverso strumenti previsti da un apposito regolamento comunale la cui adozione è stata resa obbligatoria nel 2018. Pachino continua però a non avere il regolamento e, ad oggi, non offre così alle persone la possibilità di scegliere come spendere queste risorse.

Al danno si aggiunge la beffa: ogni Comune inadempiente è tenuto a restituire alla Regione tali somme. Occorre di conseguenza un intervento immediato in merito".

(Nella foto Angelo Pantoni con la sindaca di Pachino, Carmela Petralito)