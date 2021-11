Milazzo, gli trovano la marijuana in casa: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo (ME) hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di 35 anni, R.A. di Venetico già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili e grazie anche al fiuto di un cane antidroga, hanno scoperto alcuni involucri contenenti 83 grammi di marijuana, occultati nell'armadio della camera da letto, insieme a materiale utile per il confezionamento delle dosi. Ultimate le formalità di rito, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Messina, l'arrestato è stato trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.