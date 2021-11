Covid in Sicilia, registrati 295 nuovi casi e due morti: a Catania 111 positivi

Sono 295 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 7.004 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 301. L'incidenza sale al 4,2% ieri era al 2,7%. L'isola è al quinto posto per contagi tra le regioni, al primo c'è il Lazio con 445 casi. Gli attuali positivi sono 7.384 con un aumento di 187 casi. I guariti sono 106 mentre si registrano altre 2 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.019. Sul fronte ospedaliero sono adesso 336 ricoverati, 15 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 36, tre in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 19 casi, Catania 111, Messina 55, Siracusa 70, Ragusa 4, Trapani 7, Caltanissetta 26, Agrigento 2, Enna, 1.