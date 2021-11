Covid, nel Ragusano altro decesso: muore una 67enne

Ancora in leggero calo le persone positive al Covid nel Ragusano. Il report dell'Asp del 1° novembre ne segnala 119: 109 in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in ospedale e 2 nella Rsa del Maria Paternò Arezzo di Ibla. I morti sono saliti a 374: nelle ultime 24 ore è morta una donna di 67 anni di Chiaramonte Gulfi, non vaccinata. I morti, dall'inizio della pandemia, nel Ragusano salgono così a 374. Ecco il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni iblei: 1 Acate, 4 Chiaramonte Gulfi, 8 Comiso, 5 Giarratana, 2 Ispica, 7 Modica, 0 Monterosso, 4 Pozzallo, 44 Ragusa, 5 Santa Croce Camerina, 0 Scicli, 29 Vittoria.