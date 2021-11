Maltempo, parlamentari siracusani M5S: stato di emergenza a tutti i comuni aretusei

“La Regione faccia in fretta a fare un calcolo, anche sommario, dei danni che sono sicuramente ingenti: dalle infrastrutture all'agricoltura, senza dimenticare l'edilizia privata. Siamo certi che la Regione sarà rapida nel dichiarare lo stato di emergenza per la provincia di Siracusa. Al governo, noi parlamentari del M5s siamo pronti a supportare la richiesta di calamità naturale che deve essere trasmessa da Palermo con tutto l'elenco dei danni. Invitiamo la Regione a non lesinare sforzi per completare una prima stima in poco tempo, così da accelerare tutto l'iter. Bisogna dare una risposta veloce a territori devastati da un ottobre nero". Così i parlamentari siracusani nazionali e regionali del M5s. "La lezione che tutti dobbiamo imparare è che si deve ragionare solo e sempre in termini di prevenzione, altrimenti queste scene si ripeteranno ogni anno. Sono tante le risorse che da Roma abbiamo stanziato in questi anni, non sempre però gli enti locali sono stati in grado di spenderli bene e in fretta. Ringraziamo le amministrazioni, tutte le forze dell'ordine, la Protezione Civile, i volontari ed i tecnici tutti che non si sono fermati in queste ore difficilissime", concludono I parlamentari del Movimento 5 Stelle.