Automobilismo, finale nazionale ACI Sport Rally Cup di Modena: la Sicilia sul podio

La Sicilia ha conquistato il 2° posto tra le squadre delle Delegazioni Regionali alla finale nazionale ACI Sport Rally Cup che si è disputata al Rally Città di Modena del 30 e 31 ottobre, dove il palermitano Marco Pollara con il 6° posto si è aggiudicato l’Under 25.

Si sono sfidati in terra emiliana 240 equipaggi in arrivo dalle 9 zone in cui è suddivisa l’Italia dei rally, nella finale nazionale, appuntamento giunto alla sua 3^ edizione, voluto dalla Commissione Rally ACI Sport presieduta proprio da Daniele Settimo. Nella mansione di Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia, Settimo, accompagnato a Modena dai componenti dello staff regionale Maurizio Giugno e Massimo Cambria, ha così commentato il risultato degli equipaggi in arrivo dall’isola: -“Essere tra i partecipanti alla finale nazionale, dove si confrontano i migliori in arrivo dalle varie zone, è di per se un risultato prestigioso. I nostri equipaggi hanno sempre avuto un ruolo da attori principali, come conferma il successo nell’under 25 di Marco Pollara, non a caso pilota ACI Team Italia e protagonista del Campionato Italiano Rally Sparco. Eccellente prova di Alessio Profeta, per lungo tempo al comando, poi purtroppo scivolato indietro sul finale per via della nebbia e del tentativo di contenere gli attacchi degli avversari. I nostri piloti sanno distinguersi in ogni contesto e sono sempre motivo d’orgoglio. Come Presidente della Commissione rally rinnovo i complimenti ai vincitori ed a tutti i partecipanti ad una gara impegnativa e selettiva che è stata una grande festa di sport”-.

Marco Pollara navigato da Daniele Mangiarotti su Skoda Fabia R5 è stato protagonista di una decisa rimonta nella seconda parte di gara dopo aver perso posizioni per una scelta azzardata di pneumatici. Gli altri palermitani Alessio Profeta e Sergio Raccuia, anche loro equipaggio ACI Team Italia e su Skoda Fabia R5, sono stati caparbiamente al comando a lungo, ma sull’ultimo crono disputato, la nebbia ed il tentativo di respingere l’agguerrita concorrenza, ha causato un’uscita di strada ed uno scivolone in 13^ posizione alle spalle degli ottimi nisseni Roberto Lombardo navigato da Spanò che sulla Peugeot 207 hanno primeggiato tra le Super 2000. Sono stati in tutto 16 gli equipaggi siciliani approdati alla finale Nazionale.