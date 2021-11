Calcio, nell' Under 19 il Siracusa battuto dal Priolo: buon primo tempo ma ripresa deludente

Debutto con sconfitta per la squadra under 19 dell’Asd Città di Siracusa, superata in casa 1-0 dal Priolo nella gara valida per la seconda giornata del torneo di categoria (la precedente partita di Pachino era stata rinviata per maltempo e sarà recuperata giorno 11). La squadra azzurra (per l’occasione in maglia rossa) ha disputato un buon primo tempo, creando l’occasione più clamorosa intorno al quarto d’ora con Di Stefano che, lanciato sulla sinistra, ha trovato lo spazio per indirizzare verso la porta ma, a portiere battuto, la palla è stata respinta sulla linea da un difensore. Al 20’ altra occasione per i padroni di casa con il colpo di testa di Catinella, sugli sviluppi di una punizione battuta da Rametta, alto di poco. Cinque minuti dopo ancora Catinella protagonista con una punizione dal limite intercettata non senza difficoltà dall’estremo difensore avversario. Altra opportunità poco dopo, quando Rametta, lanciato in profondità, è stato anticipato di poco dal portiere De Luca. Al 37’ grande intervento del portiere locale Papa, che ha deviato in angolo un tiro dalla distanza di Fronterrè.

Avvio di ripresa equilibrato, ma al quarto d’ora il Priolo è passato in vantaggio con Miceli che, servito centralmente, tutto solo davanti a Papa, lo ha battuto in diagonale. Doccia gelata per il Città di Siracusa che, dieci minuti dopo, si è ritrovato in inferiorità numerica per l’espulsione di Catinella per doppia ammonizione. Gli azzurri hanno comunque provato a raddrizzare il match, sfiorando la rete a pochi minuti dal termine quando, su un cross basso di Ortisi, Giurdanella è arrivato in ritardo. Una prestazione generosa dunque non è bastata al Città di Siracusa (ancora con gli uomini contati per via dei noti problemi di organico) per fare punti contro un Priolo cinico e sbarazzino. Lunedì prossimo seconda partita casalinga di fila contro il Megara