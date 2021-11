Acate, iniziativa della Polizia Municipale: fiori sulle tombe dei vigili urbani

Un mazzo di fiori sulle tombe dei vigili urbani di Acate. L’iniziativa del comandante della Polizia Municipale, Fabrizio Piccione, ha inteso onorare la memoria dei componenti il Corpo, dai vertici agli agenti, che hanno prestato servizio nella cittadina nel secolo scorso e in quello corrente. Un lungo elenco di nomi tra cui spicca quello dell’indimenticato capitano Calogero Burruano, al comando per circa trent’anni . A coordinare il lavoro delle “guardie”, cosi ancora sono chiamati i vigili, furono anche Angelo Albani, Francesco Di Geronimo (deceduto a causa del bombardamento del 10 luglio 1943) e Roberto Raniolo.

Ni giorni scorsi, intanto, concluso il corso di formazione, hanno preso servizio i 10 vigili stagionali assunti nell’ambito delle misure di prevenzione e contrasto dell’emergenza epidemiologica. Lavoreranno fino al mese di dicembre, ma non nei giorni festivi. A disciplinare il traffico nella zona cimiteriale, infatti, provvederanno a turno le poche unità effettive (6 ispettori).