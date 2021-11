Fdi Pachino: " Da parte nostra nessun malumore con la maggioranza"

In merito alle notizie apparse in questi giorni su mezzi di comunicazione circa possibili malumori di Fratelli d'Italia in seno alla nuova maggioranza, si comunica quanto segue: "Da parte di Fdi nessun malumore nè incomprensioni con le altre forze politiche facenti parte della nuova maggioranza di governo. Fratelli d'Italia lealmente ha contribuito alla vittoria di Carmela Petralito a Sindaca di Pachino lealmente ha contribuito a far partire l'esecutivo e lealmente contribuirà all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale affinché si completi il quadro istituzionale in armonia con tutte le forze politiche della maggioranza che consenta alla consiliatura di partire spedita. La città è sommersa di emergenze e non esistono malumori o incomprensioni che potrebbero pregiudicare tale priorità". Così in una nota il coordinatore di Fratelli d'Itaalia, Pachino, Angelo Luciano. Nota rafforzata dalle firme dei 3 consiglieri comunali eletti con il partito di Giorgia Meloni a Pachino.

(Nella foto Angelo Luciano coordinatore di Fdi a Pachino)

Pachino, maldipancia nella maggioranza: c'è già la prima interrogazione