Salvo Sorbello portavoce al Comune di Pachino

"Ho deciso di continuare a sostenere l’impegno di Carmela Petralito per Pachino anche dopo la campagna elettorale che l'ha vista eletta sindaca. Sarò quindi portavoce del Comune, a titolo gratuito, “per assicurare la comunicazione politica istituzionale”.

"Spero così di poter essere ancora utile a Pachino (e a Marzamemi), in virtù anche dei miei 43 anni di iscrizione all’ordine dei giornalisti e dell’esperienza da me maturata nelle istituzioni pubbliche. Carmela Petralito Sindaca". E' lo stesso giornalista siracusano a scriverlo sul suo profilo Facebook.