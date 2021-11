Sbarco di 119 migranti a Portopalo: erano su una barca a vela di 20 metri

Uno sbarco di migranti è avvenuto questa notte sulle coste di Portopalo di Capo Passero (Siracusa). Sono 119 le persone intercettate dai Carabinieri e dalla Polizia, tutte di nazionalità afgana, di cui 84 uomini, 17 minori e 19 donne, che saranno sottoposti ai tamponi prima di essere accompagnati sulla nave per la quarantena, ormeggiata nel porto di Augusta. E' stata sequestrata la barca a vela su cui viaggiavano, di circa 20 metri, che, secondo gli inquirenti, sarebbe salpata nei giorni scorsi da un porto della Grecia o della Turchia per affrontare una traversata in mare pericolosa, considerato che nei giorni scorsi si e' abbattuto il ciclone Apollo sul Mediterraneo. Le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, dovranno accertare se tra i migranti ci sono gli scafisti.