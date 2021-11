Rosolini, il sindaco Spadola: "Multe per chi lascia la spazzatura nelle strade"

Il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, chiede più senso di responsabilità e di civismo a quei cittadini che abbandonano l'immondizia nelle strade.

Stamane davanti allo scempio della spazzatura davanti le case popolari di via Sant'Alessandra, subito rimossa, c'è la dura presa di posizione del primo cittadino. "Abbiamo rimosso i cassonetti e chiediamo una maggiore collaborazione ai cittadini a non inquinare e mantenere alto il decoro di Rosolini.

C'è un Centro comunale di raccolta in contrada Perpetua aperto il martedì, giovedì e sabato ed i rifiuti vanno smaltiti nei luoghi adatti. Anche quelli ingombranti. Faremo di tutto per fare aprire tutti i giorni il Ccr, ma questa amministrazione vuole strade pulite ed il rispetto dell'ambiente".

Spadola annuncia che nei prossimi 10 giorni partirà la bonifica del territorio, anche delle periferie.

"Appena tireremo la città a lucido - afferma il sindaco - sarà tolleranza zero per chi sporca. Non escludo l'utilizzo delle telecamere per individuare gli 'sporcaccioni'. Chi non rispetta il vivere civile, verrà sanzionato".