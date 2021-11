Siracusa, presentazione del progetto “Dark Blue: dalla Fonte del Mito alla Sirena di Siracusa

Si è svolta stamani nella sala Ferruzza-Romano nella sede dell’Area Marina Protetta Plemmirio la presentazione ufficiale del progetto “Dark Blue: dalla Fonte del Mito alla Sirena di Siracusa Itinerari di Terra, di Fiume e di Mare”.

L’appuntamento era finalizzato alla presentazione del progetto portato avanti dalla Fidapa, sezione di Siracusa, in collaborazione con l’AMP Plemmirio, il Comune di Siracusa e vari partner del mondo associazionistico e imprenditoriale, in occasione del nuovo anno sociale, con la presentazione delle nuove socie alla presenza delle altre, da parte della past president Salva Migliorisi, la quale ha curato l’organizzazione del progetto ispirato dal tema nazionale “Tesori da scoprire”.

L’evento ha avuto luogo alla presenza di due Istituti siracusani, il Nautico e il Federico II di Svevia, tra cui era presente anche la dirigente scolastica Carmela Attardo.

L’accento da parte di tutti i relatori è stato posto sulla importanza di rilanciare il turismo sostenibile nel pieno rispetto dell’ambiente e nel segno di una ampia accessibilità.

E’ toccato a Sabrina Zappalà, coordinatrice consortile e direttore F.F. dell’Amp Plemmirio portare i saluti della presidente Patrizia Maiorca e introdurre l’argomento che è poi stato affrontato da Fabio Granata assessore comunale alla Tutela e valorizzazione dei Beni e Attività Culturali.

Tanti i relatori che si sono avvicendati portando la propria visione sul complesso tema nel segno della sinergia delle svariate forze in campo, l’elemento ricercato primariamente con il progetto della Fidapa.

Due i percorsi individuati: l’itinerario di mare: “Area Marina Protetta Plemmirio, un tuffo tra Natura e Cultura” introdotto con la lettura di un emozionante scritto di Patrizia Maiorca dedicato alla sorella Rossana “Sirena per sempre” nei fondali del Plemmirio e poi “Dark Blue: dalla fonte del Mito alla Sirena di Siracusa. Itinerari di terra e di fiume” che è invece stato illustrato da Marco Mastriani guida naturalistica e titolare della SicilyRoute , già autore di una delle guide presentate. Sono intervenuti tra gli altri Bernadette Lo Bianco della associazione Sicilia Turismo per Tutti, Giuseppe Mammino responsabile R.N.O. Fiume Ciane e Saline di Siracusa e, ancora, Virginia Zaccaria per la Confcommercio, Mascia Ingaglieva Gallitto per CNA turismo, Fausto Migneco presidente della Confguide. All’incontro era presente anche Padre Raffaele del Santuario che ha contribuito a regalare un tocco di spiritualità alla mattinata.