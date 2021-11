Covid, nel Ragusano positivi in leggero calo: sono 103

In leggero calo i positivi al Covid nel Ragusano. Il bollettino dell'Asp del 5 novembre ne segnala 103: 95 isolamento domiciliare, 6 ricoverati in ospedale, 2 in Rsa Covid. Nessun decesso nelle ultime 24 ore per cui il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, è sempre di 375. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 1 Acate, 7 Chiaramonte, 8 Comiso, 5 Giarratana, 6 Ispica, 9 Modica, 0 Monterosso, 2 Pozzallo, 35 Ragusa,

6 Santa Croce , 0 Scicli, 16 Vittoria.