Il Principe Alberto di Monaco a Noto, poi visita le spiagge 'smoke free beach' di Avola

Il Principe Alberto di Monaco stamane in provincia di Siracusa per due tappe importanti in altrettante città conosciute nel mondo. A Noto, capitale europea del barocco ed Avola, conosciuta per l'eccellenza della sua mandorla, che negli ultimi anni è diventata rinomata pure per il suo mare limpido e cristallino. A fare gli onori di casa è stato il neo eletto primo cittadino di Noto, Corrado Figura, che come a volere consolidare l'amicizia con Cannata, si è recato con il monarca a Vendicari per l'inaugurazione del museo tattile olfattivo che prende il nome di "Jacques di Monaco", figlio del Principe Alberto e della principessa Charlène, unico erede del Principato di Monaco, seppur ha una sorella gemella, nata due minuti prima, il 10 dicembre del 2014.

Il primo cittadino di Avola, conoscendo la sensibilità di uno dei monarca più ricchi al mondo, per i temi legati all'ambiente, lo ha poi invitato ad Avola per visitare le spiagge del litorale, 'la loggia' dallo scorso 2 novembre "smoke free beach", spiaggia libera dal fumo, per delibera di giunta". "Ho detto al Principe Alberto che oltre a valorizzare il patrimonio, ci impegniamo a tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini".

Ad accompagnare Alberto di Monaco, il pittore contemporaneo e suo amico, Marcello Lo Giudice.