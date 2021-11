Siracusa, sequestrata cocaina e hashish durante controlli in via Avola

Da mesi gli uomini della Squadra Mobile di Siracusa e delle Volanti stanno contrastando efficacemente il traffico di droga nelle piazze dello spaccio cittadine dopo che il fenomeno aveva assunto proporzioni preoccupanti.

Innumerevoli sono stati i sequestri di stupefacenti, gli arresti e le denunce di spacciatori e moltissima droga è stata tolta dalla disponibilità dei pusher e dal mercato locale.

Nella giornata di ieri, agenti delle Volanti e investigatori della Squadra Mobile, nei pressi di via Avola, hanno sequestrato numerosi dosi di cocaina, per un peso di 97 grammi, numerosi dosi di hashish, per un peso di 247 grammi, ed una cartuccia calibro 45.

Inoltre, nel medesimo scenario operativo, e dopo un’accurata perquisizione domiciliare, sono stati denunciati per spaccio di droga due persone un uomo di 46 anni, ed una donna di 47.

A casa dei due è stato trovato materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

Infine, a seguito di un’attività di polizia giudiziaria, agenti della Squadra Mobile hanno denunciato una siracusana di 41 anni nella cui abitazione sono stati trovati 6 cartucce calibro 7,65 di cui una “tracciante”, illegalmente detenute.