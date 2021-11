Sequestrata una tonnellata di pesce a Mazara del Vallo

Una tonnellata di prodotti ittici non conformi alle normative è stata sequestrata dalla Guardia costiera di Mazara del Vallo in alcuni stabilimenti ittici in città. Numerose confezioni sigillate erano sprovviste delle etichette o, laddove presenti, erano prive delle informazioni obbligatorie minime richieste. In alcuni casi non è stato possibile reperire le dovute informazioni sui prodotti ittici, in termini di tracciabilità, per garantire la tutela del consumatore finale. Ai proprietari degli stabilimenti ittici sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro.