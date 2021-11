Pugilato, la Guardia Costiera ha il suo atleta di punta: Matteo Signani si conferma Campione europeo pesi medi

Venerdì sera, al Palazzetto dello Sport di Roma il militare della Guardia Costiera Matteo Signani si è confermato Campione europeo dei pesi medi di pugilato, battendo al termine di 12 combattutissime riprese il pugile spagnolo Rubén Diaz. Romagnolo, di Savignano sul Rubicone, 42 anni, il Sottocapo di 1^classe scelto Matteo Signani presta servizio alla Capitaneria di porto di Rimini.

“il Giaguaro” - questo il suo soprannome - annovera nel suo palmares numerosi successi nella categoria che vide combattere in passato leggende come Nino Benvenuti e Tiberio Mitri: 7 volte Campione d’Italia, Campione dell’Unione europea, Campione Intercontinentale WBA e titolo IBF Latino, Matteo Signani oggi è soprattutto il Campione europeo in carica dei pesi medi, titolo conquistato due anni fa a Trento e già difeso con successo un anno fa a Caen, in Francia.

Tra i primi a complimentarsi con Matteo, è stato il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera Ammiraglio Nicola Carlone, presente a bordo ring a sostenerlo insieme alla famiglia e a tanti amici e colleghi.