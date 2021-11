Vittoria, all’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Colonna inaugurazione del "Giardino dei giusti"

La giornata dei Giusti che doveva essere festeggiata il 6 marzo del 2020 nell’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Colonna, diretto da Vittoria Lombardo, e rinviata per la pandemia, sarà celebrata martedì 9 novembre, alle 16. Nell'Istituto comprensivo sarà inaugurato il giardino dei Giusti ispirato al progetto dei giardini dei Giusti dell’umanità lanciato da Gariwo per rinnovare l’esempio di figure che si sono sicuramente distinte durante le persecuzioni umane, diffondendo in tutti, piccoli e grandi, i valori della responsabilità, della tolleranza e della solidarietà.

Nel rispetto di quelle che sono tutte le misure di contenimento dell’emergenza Covid, all’inaugurazione saranno presenti Libera Dolci e l’europarlamentare Caterina Chinnici in collegamento da Bruxelles. Saranno inoltre presenti il sindaco della città, Francesco Aiello, il presidente Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, il vicepresidente della Camera del Sud-Est Sicilia, Salvatore Guastella, e le autorità militari, civili, religiose. “Come le testimonianze dei Giusti hanno seminato il Bene – spiega la dirigente – così noi, attraverso un percorso didattico tra docenti e alunni che vede la realizzazione del giardino, rendiamo vivo questo Bene con le nostre azioni, convinti del ruolo educativo che questo esempio possa avere”. “Nonostante il rinvio di due anni, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia – afferma il presidente Lenzo – siamo rimasti convinti di volere proseguire lungo questa strada tracciata di concerto con l’istituto comprensivo che ha sempre dimostrato di possedere una grande apertura a tal riguardo”.

NELLA FOTO, Gregorio Lenzo e Vittoria Lombardo