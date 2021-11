Caltagirone, a San Bonaventura conclusi i restauri finanziati dal FAI e da Intesa Sanpaolo

Giornata di festa nella Diocesi di Caltagirone per la conclusione dei lavori di restauro della Cappella di San Francesco, all’interno del Complesso monumentale di San Bonaventura , che il FAI ( Fondo per l’Ambiente Italiano) e Intesa Sanpaolo hanno sostenuto con il contributo di 25.000 euro assegnato nell’ambito de “I Luoghi del Cuore” 2018, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare.

Nel 2018, grazie all’impegno del “Comitato per San Bonaventura”, sostenuto dalla Diocesi di Caltagirone e in sinergia con l’amministrazione comunale e diverse realtà cittadine, 17.558 persone hanno votato la Chiesa di San Bonaventura alla nona edizione de “I Luoghi del Cuore”, facendole così ottenere il 21° posto nella classifica nazionale e la 2ª posizione regionale. Questa straordinaria partecipazione ha permesso alla Parrocchia di San Giacomo di partecipare al bando che il FAI lancia dopo ogni edizione del censimento, presentando un progetto di restauro della Cappella di San Francesco, situata all’interno della chiesa, valutato poi idoneo e finanziato con un contributo di 25.000 euro. Il Complesso monumentale di San Bonaventura è costituito dalla chiesa, dal convento associato e dalle cripte. Edificato fra il 1631 e il 1650, venne ricostruito a seguito del terremoto del 1693. La chiesa presenta una pianta ad aula, a schema longitudinale con ripartizioni interne costituite dalle cappelle laterali, cinque per lato. L’interno a unica navata è riccamente decorato di stucchi e affreschi. Di Giuseppe Vaccaro è quello posto sulla volta a botte raffigurante San Bonaventura in gloria, datato 1835. Di grande effetto scenografico è l’affresco del presbiterio attribuito al pittore settecentesco di Acireale Pietro Paolo Vasta. Le cappelle laterali sono definite da un arco a tutto sesto che si affaccia sulla grande aula della navata e presentano volte a botte e crociere.