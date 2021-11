Basket, serie C Silver: al Pala Padua la Virtus Ragusa cede il passo alla Siaz Piazza Armerina

Quarta giornata di campionato del girone bianco di serie C Silver e la Virtus Ragusa ospita tra le mura amiche del pala Padua la Siaz Basket Piazza Armerina per un match che si prospetta ad altissimi ritmi. La posta in gioco è alta ed entrambe le compagini di gioco non vogliono sfigurare. Purtroppo per gli iblei il finale risulterà amaro per la prima sconfitta arrivata in questo campionato ad opera dei piazzesi. Un tabellone nerissimo per i virtussini, frutto di un match iniziato col piede sbagliato fin dal primo tocco.

«Sin dall’inizio non ci siamo fatti trovare pronti - commenta amareggiato coach Trovato - abbiamo subito la loro fisicità, specie dentro l’aria e la loro pressione. Non abbiamo mai fatto canestro e questa cosa ci ha condizionato moralmente. Dobbiamo prendere spunto da questa sconfitta per capire che gli obiettivi di inizio stagione devono essere ancora raggiunti e da lunedì bisognerà lavorare bene e tanto, per affrontare al meglio la prossima avversaria. Non c’è niente di facile o scontato, è bene che questo sia chiaro».

VIRTUS RAGUSA – SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA: 59 - 73

Parziali: 13-24; 29-42; 44-56

VIRTUS RAGUSA

Marletta 5, Carnazza 9, Iurato 24, Cannizzaro 4, Incremona 5, Smiraglia ne, Schembari 2, Cataldi 2, Comitini 7, Bocchieri 1, Girgenti 6, Criscione ne

Coach Trovato

SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA

Rosik 4, Bekinis 13, Sgro' 11, Talluto 4, Ciancio 3, Musikic 18, Gaidys 20

Coach Diamante

Arbitri: Cappello - Midulla