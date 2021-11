Non c'è pace nella maggioranza a Pachino, sindaco e Db assenti al vertice

Non nasce sotto la migliore stella il cammino della nuova amministrazione comunale di Pachino. Alla vigilia della prima seduta del consiglio comunale, sono evidenti le frizioni tra Db e la prima cittadina, dopo che Carmela Petralito ha deciso di nominare 5 esperti, 4 dei quali a titolo gratuito, senza però. Esperti, alcuni dei quali sarebbero una sorta di 'commissari' degli stessi assessori, nominati dalla sindaca di CambiaMenti. L'esperto a pagamento, è il commercialista Giuseppe Calleri. Nella determina è stato scritto " per la necessita di una c di supporto che garantisca le problematiche inerenti il Terzo settore in materia contabile e finanziaria" Calleri è stato alla presidenza dei revisori dei conti, durante la sindatura del sindaco del Pd, Roberto Bruno.

A tal proposito, nessuno a quanto pare è in grado di stabilire l'ammontare dei debiti dell'Ente e tre dei componenti dell'ufficio di gabinetto del sindaco, sono stati 'trombati' nelle recenti amministrative di Pachino. Si tratta di Giuseppe Andrea Campo, candidato con Cambiamenti, Salvatore Cammisuli con UniAmo Pachino ed il medico di Portopalo, Carlo Candiano di Fratelli d’Italia. Ai tre sono stati assegnati degli ambiti specifici, sovrapponendosi di fatto agli esponenti della giunta.

Stamane per ricompattare la squadra, nella sede di CambiaMenti si è tenuta una riunione. Assenti però, gli esponenti di Diventeràbellissima e la stessa sindaca.

E domani alle 19 è convocato per la prima volta il consiglio comunale. Gli eletti sono chiamati a giurare. Il giorno successivo è prevista l'elezione del presidente del Consiglio e del suo vice. Gli accordi nella maggioranza sono in bilico, nulla al momento è dato per scontato.

(NELLA FOTO, I FESTEGGIAMENTI DOPO L'ELEZIONE DI CARMELA PETRALITO. I TEMPI GIA' SEMBRANO LONTANI)