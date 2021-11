Migranti, la nave Sea Eye 4 nel porto di Trapani: operazioni di sbarco

Sono cominciate le operazioni di sbarco degli 847 migranti salvati in mare su barconi dalla nave Sea Eye 4 che è giunta nel porto di Trapani. A bordo vi sono anche 170 minori, tra cui diversi bambini, 53 donne di cui 2 in gravidanza. La maggior parte dei migranti, terminate le operazioni d'identificazione e i primi controlli sanitari, saranno fatti salire su due navi quarantena già in porto.

I migranti sono stati recuperati nello specchio d'acqua tra Libia e Sicilia in diversi interventi. La macchina dell'accoglienza organizzata dalla prefettura è pronta per le prime visite con tamponi e l'identificazione. Alcune delle persone salvate hanno trascorso 5 notti sulla nave. Il medico dell'ospedale di bordo la tedesca Daniela Klein ha curato oltre 200 persone per varie esigenze mediche". "La nostra dottoressa di emergenza e l'intero equipaggio hanno realizzato cose inimmaginabili negli ultimi giorni.

FOTO ANSA